Ligue 1, Hakimi non basta: il Psg frena anche con il Nantes

PARIGI (FRANCIA) - Nell'ultimo degli anticipi del sabato della 13ª giornata di Ligue 1, si conferma il momento difficile del Psg di Luis Enrique, che dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern, rallenta anche in campionato, facendosi imporre il pari interno dal modesto Nantes, terzultimo in classifica. L'ex interista Hakimi sblocca il risultato dopo 120 secondi, ma non basta, perché gli ospiti trovano il pari con Abline e resistono fino al fischio finale.