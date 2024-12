Ligue 1, Marsiglia e Monaco non vanno oltre il pari: assist al Psg

Doccia gelata a tre minuti dal novantesimo: il Marsiglia di Roberto De Zerbi non è riuscito a battere il Lilla e a mettere pressione al Psg approfittando della possibilità di giocare in anticipo nella quindicesima giornata di Ligue 1. Al Vélodrome, padroni di casa in vantaggio al 17' con gol di Merlin su assist di Rabiot . Di Diakite su invito di Cabella il gol del pari all'87'. Al 95' espulso Lirola .

Pari in Auxerre-Lens e Monaco-Reims

La sfida in zona Europa tra Auxerre e Lens è finita 2-2 El Aynaoui e Nzola hanno portato in vantaggio per due volte gli ospiti, Perrin e Osho hanno ristabilito per altrettante volte la parità. Anche il Monaco non è andato oltre il pari: solo 0-0 contro il Reims.