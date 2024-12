Donnarumma, Singo e il colpo in faccia: cosa ha deciso il Giudice Sportivo

Hanno fatto il giro del mondo immagini del volto di Donnarumma coperto di sangue in seguito al calcio in faccia ricevuto da Singo in uno scontro di gioco in Monaco-Psg. Al 22' il portiere della Nazionale è stato colpito violentemente dall'ex giocatore del Torino, che non è stato ammonito per la seconda volta dopo un cartellino giallo rimediato al 13'. Si attendeva la decisione del Giudice Sportivo rispetto a quanto accaduto nel match valido per la sedicesima giornata di Ligue 1: è arrivata.