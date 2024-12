Luis Enrique trova la sala stampa deserta: la reazione è esilarante

"E' finita la magia?"

Arrabbiato, stupito, divertito. Luis Enrique, una volta appurata la scarsa presenza di giornalisti, decide di enfatizzare la cosa sedendosi in una delle sedie a loro adibite: "La conferenza la facciamo da qui!". Quindi, nel momento in cui gli fanno notare che non si sarebbe trattata della scelta migliore per le televisioni, ha replicato: "Le televisioni mi vedono sempre di faccia. Stavolta gli è andata male". Per poi non cedere è iniziare normalmente la conferenza.