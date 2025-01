Psg, Kolo Muani e Skriniar non convocati: la dura scelta di Luis Enrique che scatena il mercato

Kolo Muani e Skriniar non convocati da Luis Enrique: il motivo della scelta

Kolo Muani e Skriniar non prenderanno parte alla gara casalinga con il Saint-Étienne, valida per la 17esima giornata della Ligue 1. Complici le indiscrezioni di mercato filtrate nelle ultime ore, i due calciatori risultano ormai fuori dal progetto tecnico. La Juve sarebbe disposta a prendere l'attaccante in prestito con diritto di riscatto, al pari di Joshua Zirkzee, qualora il francese andasse proprio ai Red Devils in Premier League. Per Kolo Muani, si tratta della terza esclusione consecutiva. Il Napoli, invece, vuole solo cash per Kvaratskhelia e al momento non accetta contropartite tecniche, come l'ex Inter. In difesa, Conte aspetta ancora Danilo.