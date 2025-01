Ligue 1, il Marsiglia sbatte sullo Strasburgo: De Zerbi a -9 dal Psg

MARSIGLIA (FRANCIA) - Nel posticipo della 18ª giornata di Ligue 1 , il Marsiglia non va oltre il pari con lo Strasburgo e non tiene il passo del Psg , ora a +9 sulla squadra di De Zerbi. Al Velodrome finisce 1-1 con gli ospiti avanti nel primo tempo grazie alla conclusione dalla media distanza di Emegha, raggiunti a metà ripresa dal rigore trasformato da Greenwood dopo un fallo su Robinio Vaz.

Marsiglia-Strasburgo 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

In coda vince solo l'Angers

Gli altri match domenicali in programma proponevano tre sfide riguardanti la parte bassa della classifica. Ne è uscito bene l'Angers, che supera nello scontro diretto l'Auxerre e lo aggancia in classifica. Finiscono invece in parità le altre delicate sfide tra St.Etienne e Nantes e tra Reims e Le Havre, due 1-1 che non cambiano la situazione delle squadre, che restano tutte invischiate nella lotta per non retrocedere.

St.Etienne-Nantes 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Angers-Auxerre 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Reims-Le Havre 1-1: cronaca, tabellino e statistiche