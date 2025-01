Kvaratskhelia subito decisivo, ma non basta: il Psg fermato dal Reims

Debutto a due facce per Kvicha Kvaratskhelia , che ha esordito con il Psg trovando subito un assist decisivo ma con la sfida che si è chiusa solo 1-1 contro il Reims . L'ex Napoli, che si è trasferito a Parigi per circa 70 milioni più bonus , è stato schierato subito da titolare da Luis Enrique nel tridente con Goncalo Ramos e Dembelé.

Kvaratskhelia, subito assist ma non basta

Presentazione da stella per Kvaratskhelia, con il giro di campo e gli applausi e cori dei suoi nuovi tifosi al Parco dei Principi prima del fischio d'inizio. Il georgiano è partito dunque dal primo minuto in una sfida, sulla carta, facile per il Psg, capolista a +9 sul Marsiglia, contro la dodicesima in classifica. Dopo qualche occasione creata e tentata nel primo tempo, Kvaratskhelia si è scatenato nel secondo. Al 47' ha iniziato la sua serpentina tra i difensori avversari, sfondando in area e riuscendo a servire Dembelé che, complice una deviazione sfortunata del difensore, ha sbloccato la gara. Subito un assist per l'ormai ex Napoli, ma l'esultanza è durata poco: dopo neanche 10 minuti il Reims ha trovato il pareggio con Nakamura. La partita di Kvara è terminata all'83', per far spazio ad Asensio, ma neanche con i cambi Luis Enrique è riuscito a svoltare la partita. Finisce 1-1, con il Psg che mantiene comunque 10 punti di vantaggio in testa alla classifica.

Il Monaco approfitta e sorpassa il Lille

Nelle altre sfide della giornata il Monaco, prossimo avversario dell'Inter in Champions, ha superato 3-1 il Rennes portandosi al terzo posto in classifica: di Akliouche, Biereth e Golovin le reti decisive. Clamoroso stop del Lille, che viene fermato 2-1 dallo Strasburgo e cede proprio la terza posizione in classifica.