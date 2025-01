Ligue 1, Lens corsaro a Montpellier: a segno Nzola

MONTPELLIER (FRANCIA) - Successo esterno del Lens nell'anticipo del venerdì che apre la 20esima giornata di Ligue 1. La squadra di Still passa 2-0 sul campo del Montpellier: decisive, allo 'Stade de la Mosson', le reti dell'ex Fiorentina M'Bala Nzola in apertura di match e di Agbonifo nella ripresa. Tre punti d'oro per il Racing che aggancia momentaneamente il Nizza il quarto posto, a 33 punti. Il Montpellier resta invece fermo a quota 15, in penultima posizione.