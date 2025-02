Il Psg di Kvaratskhelia stravince: Brest spazzato via 

Il Psg continua volare in Ligue 1. La squadra della capitale ha vinto per 5-2 nella trasferta contro il Brest, una delle squadre rivelazione della Champions League (anche se nell'ultima uscita ha perso contro il Real Madrid). Kvaratskhelia è partito nell'undici titolare ma non ha inciso sotto porta, tanto che Luis Enrique ha deciso di sostituire l'ex Napoli all'inizio del secondo tempo. Il georgiano non è apparso felice per la scelta del suo nuovo allenatore, che ha mandato in campo Doue al suo posto. I gol del Psg sono stati realizzati da Dembelé (tripletta) e da Ramos, autore di una doppietta nel finale. Con questa vittoria la squadra di Kvaratskhelia consolida il primo posto in classifica, dove comanda con 50 punti, 13 in più rispetto al Marsiglia di De Zerbi, che però ha una partita in meno.