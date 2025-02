Ligue 1, Rabiot lancia il Marsiglia di De Zerbi: 2-0 all'Angers, esordio per Bennacer

ANGERS (FRANCIA) - Nel posticipo domenicale della 21ª giornata di Ligue 1, il Marsiglia di De Zerbi vince 2-0 sul campo dell'Angers e consolida il secondo posto in classifica. Dopo un primo tempo opaco, la squadra di De Zerbi passa nella ripresa con le reti dell'ex Juve Rabiot (69') e Maupay (74'). Esordio da titolare per l'ex Milan Bennacer in maglia OM. Tre punti importanti per l'Olympique che sale a quota 43, a -10 dal Psg capolista.