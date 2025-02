Marsiglia e Monaco dilagano contro Saint-Étienne e Nantes, il Psg non sbaglia

Vince e convince il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che non sbaglia contro il Saint-Étienne , in occasione della sfida valida per la 22esima giornata della Ligue 1 . A segno anche l'ex Juve Rabiot . Il Monaco approfitta della superiorità numerica e rifila sette gol al Nantes , nonostante lo svantaggio iniziale.

Goleada del Marsiglia di De Zerbi, a segno Rabiot. Il Monaco ne fa sette al Nantes

Pomeriggio da sogno per l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, che liquida la pratica Saint-Étienne senza particolare problemi. I padroni di casa la sbloccano nel primo tempo con il gol di Gouiri, per poi dilagare nella ripresa. Al 50', Greenwood è freddissimo dagli 11 metri e sigla il raddoppio, per poi lasciare spazio alla marcatura di Murillo e alla doppietta del solito Gouiri. Al 77' si unisce alla festa anche l'ex Juve Adrien Rabiot, bravo a finalizzare l'assist di Dedic.

Due minuti più tardi, Stassin rende solo meno pesante il passivo per la formazione ospite. Al "Louis II", invece, il Monaco va subito sotto contro il Nantes, per mano di Abline, ma l'ingenuità di Nicolas Cozza (espulso all'8') consente ai padroni di casa di riorganizzarsi e ribaltare il risultato ancor prima dell'intervallo, con l'uno-due targato Biereth-Minamino. Nel secondo tempo, gli ospiti si sciolgono come neve al sole e vanno incontro alla più classica delle imbarcate: Ben Seghir segna il terzo gol per i monegaschi, poi trascinati dal talento di Biereth, che si porta a casa il pallone, mettendo a referto una prestigiosa tripletta. Nel finale, arriva anche la doppietta del classe 2006 Ilenikhena, che fissa il punteggio sul 7-1.

Il Psg vince in casa del Tolosa

Un gol al 52' di Fabian Ruiz è stato sufficiente al Psg per imporsi in casa del Tolosa: Luis Erique conferma i dieci punti di vantaggio sull'OM grazie al blitz esterno che è valso il terzo successo consecutivo in campionato.