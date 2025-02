Ligue 1, espulsione lampo e gol di Kalimuendo: Reims ko a Rennes

RENNES (Francia) - La 23ª giornata della Ligue 1 si è aperta con la vittoria di misura del Rennes, che supera 1-0 il Reims davanti ai propri tifosi. La gara del Roazhon Park è condizionata dall'espulsione lampo di Kipré del Reims, cacciato al 5' dall'arbitro per un fallaccio su Jordan James. Cinque minuti più tardi matura il gol partita: Amadou Koné tocca il pallone con la mano nella propria area e Kalimuendo, ex giovane attaccante del Psg, trasforma il conseguente rigore, mettendo a segno il suo decimo gol stagionale in campionato. Il Rennes, in superiorità numerica, non viene più raggiunto e all'89', addirittura, il Reims resta in 9 uomini per l'espulsione di Ibrahim per somma di ammonizioni. I padroni di casa, con l'ex udinese Fofana titolare, salgono all'11° posto con 26 punti mentre il Reims, alla quarta sconfitta consecutiva, è 14° con 22 punti.