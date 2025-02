Polemiche sui diritti tv in Ligue 1, lo sfottò del presidente del Lione ad Al-Khelaifi

Dopo la pubblicazione da parte de L'Equipe dell'audio di un'accesa discussione con il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, che gli aveva detto: "John, stai zitto! Non capisci niente. Tu sei un cowboy venuto da non so dove che viene a parlare con noi!", il presidente del Lione, John Textor ha spiazzato tutti. Si è presentato in campo con un cappello da cowboy, prima del calcio d'inizio di Lione-Psg, gara valida per la ventitreesima giornata del massimo campionato francese, e ha salutato i tifosi presenti allo stadio tirandolo giù verso i vari settori.