Ligue 1, il Psg vola verso il titolo. Il Nizza aggancia il Marsiglia

PARIGI (FRANCIA) - Non conosce rallentamenti la cavalcata trionfale del Psg, che si avvicina alla supersfida di Champions League con il Liverpool travolgendo anche il Lilla e allungando a +16 in vetta alla classifica. Gara senza storia al Parco dei Principi, la squadra di Luis Enrique chiude il conto in meno di mezz'ora con i gol di Barcola, dell'ex romanista Marquinhos e di Dembelé. Prima dell'intervallo è Doulè a calare il poker. Nel finale il gol della bandiera ospite con David.