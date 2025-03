Fonseca, maxi-squalifica in arrivo dopo la follia in Lione-Brest: quanto rischia l'ex Milan

ROMA - Le scuse presentate al termine della partita della 24ª giornata di Ligue 1 vinta 2-1 dal suo Lione in casa contro il Brest potrebbero non bastare a Paulo Fonseca per evitare una maxi-squalifica. Dopo il plateale 'testa a testa' con l'arbitro Benoit Millot che lo aveva espulso (per una chiamata al Var su un possibile rigore poi non assegnato), l'ex tecnico del Milan verrà giudicato dalla commissione disciplinare della Lega calcio francese tra due giorni (mercoledì 5 marzo) e, secondo quanto riportato dalla stampa transalpina, nei suoi confronti potrebbe essere comminata una sanzione esemplare.