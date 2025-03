Ligue 1, Monaco beffato allo scadere: niente aggancio al terzo posto

Tolosa-Monaco 1-1: tabellino e statistiche

Minamino non basta, la beffa arriva allo scadere

Eppure le cose smebravano andare per il meglio per la squadra di Hutter, che nel primo tempo si era portata in vantaggio con Minamino, fresco di rinnovo con il club del Principato fino al 2027, La colpa, non aver messo al sicuro il risultato, l'effetto, l'arrivo del pari dei padroni di casa al 91' con Magri.