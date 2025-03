Ligue 1: poker del Psg contro il Rennes, doppietta di Dembelé

Dopo il pareggio per 1-1 tra Tolosa e Monaco , prosegue la 25esima giornata della Ligue 1. Il sabato del campionato francese si apre con la sfida delle 17 tra Rennes e Psg , vinta dai parigini per 2-1 . La squadra di Luis Enrique, con Warren Zaire-Emery capitano della squadra nel giorno in cui compie 19 anni, soffre più del dovuto fino al 90', poi si scatena Dembelé e porta a casa tre punti importanti per allungare sul Marsiglia di De Zerbi, che scenderà in campo alle 21:05 in casa contro il Lens.

Poker del Psg contro il Rennes: alle 21:05 in campo il Marsiglia

Il Psg domina nel primo tempo in lungo e in largo ma segna solo un gol con Barcola che sblocca la sfida al 27' su assist di Doué. Lo spartito non cambia nelle prime battute della ripresa e Ramos raddoppia al 50'. Il Rennes riapre la sfida tre minuti dopo con il gol di Brassier e inizia a mettere in difficoltà in parigini che soffrono più del dovuto fino al 90'. In pieno recupero si scatena Dembelé, che già contro il Liverpool aveva dato ottimi segnali anche senza segnare. Al 91' segna il gol del 3-1 e tre minuti dopo firma il poker definitivo. La squadra di Luis Enrique sale momentaneamente a +16 dal Marsiglia al secondo posto, in attesa della sfida in serata della squadra di De Zerbi. Alle 19 in campo Lilla-Montpellier.