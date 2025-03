Ligue 1, il Monaco nella scia del Marsiglia. Il Lilla paga la Champions

Possibile svolta in zona Champions League dopo gli anticipi del sabato della 26ª giornata di Ligue 1 , con il Monaco che si porta a -2 dal Marsiglia di De Zerbi, atteso dal derby di Francia con il Psg. La squadra del Principato scavalca in classifica il Lilla di Genesio, provato dalle fatiche di Champions e andato ko sul campo del Nantes.

Il Monaco nella scia del Marsiglia

Tre punti pesantissimi per il Monaco di Alexandre Dujeux, che passa 2-0 in casa dell'Angers e mette nel mirino il secondo posto del Marsiglia di Roberto De Zerbi, atteso dal 'derby di Francia' con il PSG al Parco dei Principi. Apre Biereth al 77', chiude il rigore del fantasista Akliouche all'88'.

Angers-Monaco 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Lilla stanco e sconfitto dal Nantes

Nel primo anticipo del sabato di Ligue 1, inopinato ko del Lilla, stanco dopo le fatiche di Champions e battuto di misura dal Nantes, che si impone grazie ad una rete di Mostafa Mohamed, arrivata a pochi minuti dal termine.

Nantes-Lilla 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Il Lens si rilancia in classifica

Nel posticipo del sabato, importante successo per il Lens, che tra le mura amiche supera di misura il Rennes e si rilancia in classifica, salendo all'ottavo posto. Decide un gol di Said in apertura di ripresa.

Lens-Rennes 1-0; cronaca, tabellino e statistiche