Ligue 1, il Psg batte il Marsiglia per 2-1:decidono le reti di Dembele e Mendes 

PARIGI (Francia) - Ancora violenza sul campionato francese: Montpellier-Saint Etienne , partita della 26ª giornata della Ligue 1, è stata sospesa al 57' e poi definitivamente rinviata per il lancio di fumogeni dalla curva verso il campo e la tribuna da parte dei tifosi della squadra di casa con un principio di incendio sugli spalti . "Su indicazione delle autorità di sicurezza, abbiamo deciso di non riprendere l'incontro", ha spiegato l'arbitro, l'internazionale Letexier, dopo una riunione con l'unità di crisi della polizia. Tutto è successo quando il Montpellier, ultimo in classifica, ha subito il gol del 2-0 grazie a Stassin, che aveva segnato anche la prima rete all'11'. Nella notte scorsa, esplosioni erano state avvertite davanti all'albergo del St.Etienne e le tv locali riferiscono anche di tafferugli fuori dallo stadio.

Il Psg batte il Marsiglia: titolo a un passo

Il Paris Saint-Germain vince lo scontro diretto con il Marsiglia e mette le mani sul titolo. La squadra di Luis Enrique, grazie a questa vittoria, si porta a diciannove punti di vantaggio sulla compagine marsigliese quando mancano otto giornate alla fine del campionato. I padroni di casa trovano il vantaggio dopo appena diciassette minuti con Dembelé che capitalizza al meglio un assist vincente dell'ex napoletano Fabian Ruiz. Il raddoppio porta la firma del difensore portoghese Nuno Mendes che va in rete sfruttando un passaggio del solito Ruiz. In avvio di ripresa il Marsiglia di De Zerbi riapre la sfida: assist dell'ex juventino Rabiot e gol realizzato da Gouiri. Ma nel finale il Psg ristabilisce il doppio margine di vantaggio approfittando di una sfortunata autorete di Lirola.

Psg-Marsiglia 3-1, cronaca, tabellino e statistiche

Le altre partite

Finisce con un pareggio senza reti la sfida tra Brest e Reims, con i padroni di casa che restano in inferiorità numerica nel recupero, per l'espulsione del difensore Haidara. Successo in rimonte per lo Strasburgo, che si impone 2-1 sul Tolosa: ospiti in vantaggio al 3' con Magri. Nel secondo tempo lo Strasburgo suona la carica e ribalta il risultato, tra il 47' e il 54', con i gol di Lemarechal e di Andrey Santos. Scoppiettante vittoria del Lione, che supera 4-2, non senza difficoltà, il Le Havre: padroni di casa avanti al 22' su calcio di rigore con Lacazette. Gli ospiti non perdono la bussola e prima dell'intervallo ribaltano il risultato con Touré su rigore al 31' e Casimir nel recupero. Nella ripresa cambia nuovamente tutto e i padroni di casa ribaltano i risultati grazie ai guizzi di Fofana al 78', Mikautadze (autore anche di due assist) all'82' e infine di Almada sei minuti dopo il 90'.

LIGUE 1, TUTTE LE PARTITE E I TABELLINI

LA CLASSIFICA DELLA LIGUE 1