"Non vedo mai la mia famiglia, quindi nemmeno voi vedrete le vostre ". Questa la frase che Roberto De Zerbi avrebbe rivolto ai giocatori del suo Marsiglia dopo l'ultimo sconfitta in campionato, il 3-1 in trasferta contro il Reims. Un clima teso, quello all'interno del club francese, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e attualmente al terzo posto in campionato .

De Zerbi e lo sfogo a Lirola: "Nessuno ti voleva qui"

Nervi tesi in casa Marsiglia, che ha imposto un ritiro forzato alla squadra. I problemi, però, non terminano qui. L'Equipe ha riportato come lunedì l'allenatore De Zerbi si sarebbe nuovamente rivolto ai giocatori definendo il loro atteggiamento "indegno", ottenendo per risposta il loro rifiuto ad allenarsi, costringendo Benatia, direttore sportivo del Marsiglia, a un lungo faccia a faccia. Infine, avrebbe avuto luogo uno scontro tra l'allenatore e Pol Lirola. L'ex terzino di Sassuolo, Fiorentina e Frosinone è stato trovato in sala mensa ridendo in un momento non opportuno, sempre come riporta il quotidiano francese. "Volete farmi fallire? Allora falliamo tutti! Nessuno ti voleva qui in estate, sono stato l'unico a credere in te".