Ligue 1, Nakamura trascina il Reims: colpo salvezza in casa del Lens

LENS (FRANCIA) - Un gol nel primo tempo, uno nella ripresa. Grazie ad una splendida doppietta di Keito Nakamura, il Reims si impone 2-0 in trasferta in casa del Lens, nell'anticipo della 29esima giornata della Ligue 1. Un successo importante per gli ospiti che fanno un bel balzo in classifica, allontanandosi (in attesa delle gare che completeranno il turno) dalla zona calda della classifica.