Ligue 1, il Rennes piega il Nantes nel finale: del 17enne Meité il gol del definitivo 2-1

RENNES (FRANCIA) - Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Rennes che tra le mura amiche dello 'Roazhon Park', nell'anticipo della 30ª giornata, batte 2-1 il Nantes (costretto invece a fermarsi dopo il successo ottenuto a Nizza nel turno precedente).

Rennes-Nantes 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Nantes in dieci per mezzora, il Rennes vince 2-1

Dopo un rigore fallito da Kalimuendo, attaccante accostato nel recente passato alla Juve che sul dischetto tocca due volte la palla e vede così invalidata la rete (14'), i padroni di casa trovano comunque il vantaggio poco dopo con un preciso sinistro di Truffert (23'), mentre il Nantes perde per infortunio il portiere Lopes che esce al 34' insieme a uno scontento Thomas (dentro Calgren tra i pali e Coco in mezzo al campo). Gli ospiti riescono però a pareggiare a inizio ripresa con Mohamed (54') ma subito dopo (57') restano in dieci per l'espulsione di Coco (rosso diretto dopo un video check dell'arbitro per un colpo al volto di Truffert). Con la superiorità numerica l'inerzia della gara passa di nuovo dalla parte del Rennes che all'87' trova il gol vittoria con il 17enne Meité, entrato una decina di minuti prima: finisce 2-1 per la squadra del senegalese Habib Beye, che consolida così la sua tranquilla posizione di metà classifica ma inguaia un Nantes che resta invece pericosamente vicino alla zona retrocessione.

