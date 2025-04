De Zerbi e Benatia per un mese a Roma: il motivo e cosa ha deciso il Marsiglia

L'aria di Roma per accumulare serenità e concentrazione in vista del rush finale di Ligue 1. È la sorprendente e rivoluzionaria decisione del Marsiglia, che dopo essere uscito da un momento di profonda crisi di gioco e risultati, ma anche di rapporti interni, vuole creare le condizioni migliori in vista dell'ultimo mese del campionato francese e del rush finale per conquistare un posto in Champions League. Che è tornato più che possibile dopo il 5-1 al Montpellier ed al contemporaneo stop del Monaco, risultati che hanno rimesso in corsa la squadra di De Zerbi, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Un'inversione di rotta, che il tecnico italiano vuole cogliere al volo e che ha portato, dopo un consulto con il presidente Longoria e con il direttore sportivo Benatia, alla storica decisione.