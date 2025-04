Ligue 1, il Saint-Etienne vince il derby contro il Lione. Tre punti anche per Lilla e Nizza

Domenica di Pasqua della trentesima giornata di campionato in Ligue 1 , dove il Lilla batte 3-1 l' Auxerre e resta in corsa per un piazzamento Champions. Vittoria in trasferta del Lens , che supera il Brest , mentre il Nizza riesce ad avere la meglio sull' Angers . Il Tolosa cade in casa del Reims e non archivia la pratica salvezza. Il Saint-Etienne , infine, trionfa nel derby ( non senza incidenti ) contro il Lione.

Ligue 1, i risultati della domenica

Nella prima sfida della giornata, il Lilla apre le danze con Meunier contro l'Auxerre, per poi lasciare spazio allo show di Jonathan David, autore di una doppietta. Inutile ai fini del risultato finale l'autorete di Alexsandro al secondo minuto di recupero della ripresa. Tra Brest e Lens succede tutto nei primi 45 minuti: dal vantaggio dei padroni di casa con Lees-Melou all'uno-due degli ospiti, a segno con Koyalipou ed El Aynaoui. Per i biancorossi, un tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Ndiaye. Resta agganciato al treno dell'Europa il Nizza, che non fallisce la propria missione contro l'Angers: decisivi i gol di Rosario al 36' e Abdi al 47'. Al 53', Belkhdim rende solo meno amaro il passivo per la quartultima forza della Ligue 1. Più di un'ora in dieci uomini per il Tolosa, orfano dell'espulso McKenzie dal 27'. Ko contro il Reims: Siebatcheu match winner di giornata. Nel derby tra Saint-Etienne e Lione, sospeso per venti minuti per una moneta lanciata all'assistente dell'arbitro, a spuntarla sono i padroni di casa grazie alla doppietta di Stassin (10', 66'). A dare un po' di pepe nel finale il gol di Tessmann (76'), ma al triplice fischio è 2-1.