Ligue 1, il Marsiglia si riprende il secondo posto. Vincono anche Lilla e Auxerre

Nella domenica della trentunesima giornata di Ligue 1 , il Marsiglia si riprende un posto in zona Champions grazie alla vittoria per 4-1 sul Brest grazie alla tripletta di Gouiri e ad un gol di Greenwood .

Ligue 1, tre punti per il Lilla

Tre punti anche per il Lilla, che vince 2-0 in casa dell'Angers: Ribeiro (45+1') e Haraldsson (50') confermano il terzo per la squadra di Bruno Genesio, a meno uno da quella di De Zerbi, seconda.

Vince anche l'Auxerre, poi due pareggi senza reti

Vittoria esterna anche per l'Auxerre, che si impone 4-0 sul Lens: a segno Onaiwu (33', 44'), Perrin (40') e Hoever (73'). Pareggio senza reti, invece, per Montpellier-Reims e Nantes-Tolosa.