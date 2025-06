Rabiot vince la causa contro il Psg per "abusi di potere": il risarcimento è milionario

Ha vinto Adrien Rabiot , dopo sei anni di battaglie legali . Il Psg dovrà sborsare una cifra davvero esorbitante all'ex giocatore del club parigino, attualmente giocatore del Marsiglia. È arrivata la sentenza del tribunale d'appello di Parigi che ha condannato la società Al-Khelaifi per "abusi di potere da parte del datore di lavoro" . L'ex centrocampista della Juventus riceverà un rimborso di ben 1,3 milioni di euro , ottenendo anche la riqualificazione del suo rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato. Il Paris Saint Germain dovrà versare 341.000 euro di indennizzo di riqualificazione, 683.000 per compensazione di preavviso, 68.000 per congedi non retribuiti, 64.000 di stipendi arretrati, altri 60.000 di premi mensili, danni e interessi legati a un'esecuzione sleale del contratto di lavoro per 10.000 euro, e pure 5.000 di spese legali.

Rabiot-Psg: l'inizio della battaglia legale

Il contenzioso legale tra le parti inizia nell'estate 2019, dopo che il club, allora allenato da Thomas Tuchel, aveva messo fuori rosa Rabiot poiché colpevole di non voler rinnovare il suo contratto. Dal dicembre 2018 al giugno 2019 - data in cui il giocatore francese diventò un giocatore svincolato - il club parigino decise di non convocarlo proprio più per le partite di Ligue 1 e di tutte le competizioni in cui il club partecipava. Un comportamento giudicato come "abuso" per gli avvocati di Rabiot che ha leso i diritti contrattuali del centrocampista, legalmente inquadrato dalle normative vigenti, paragonabili a quelli in essere in un rapporto di lavoro classico e aggravandolo con un ulteriore danno d'immagine per un calciatore. Un eventuale ricorso da parte del Psg, così come per Rabiot, potrà essere presentato entro due mesi. Nel frattempo, Rabiot ha sporto una nuova denuncia contro il suo ex club, accusandolo di non aver fatto nulla per evitare gli insulti rivolti a lui e ai suoi familiari durante il match al Parco dei Principi dello scorso marzo.