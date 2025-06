"Pogba al Monaco, è fatta: i dettagli del contratto"

Sembra tutto pronto per il ritorno di Paul Pogba in campo. Lo scorso marzo è terminata la squalifica per doping che aveva escluso il centrocampista dai campi. Nel frattempo è arrivata la rescissione del suo contratto con la Juventus, ma il francese in questi mesi è sempre rimasto in forma documentando sui social i suoi allenamenti, anche con grandi amici come Paulo Dybala . Stando a quanto riportato da Le Parisien, il francese avrebbe trovato un accordo con il Monaco per tornare a giocare nella prossima stagione.

"Pogba, tutto fatto per il ritorno in campo: il contratto con il Monaco"

Dopo lunghe trattative, sembra tutto fatto per il ritorno in campo dell'ex Juve. Il campione del Mondo 2018 avrebbe raggiunto un accordo con il club del Principato per un contratto biennale. Pogba, per il Monaco e la Ligue 1, avrebbe rifiutato l'offerta dell'Al Itthad e dell'Arabia Saudita. Dunque tornerà a giocare in Champions League, qualificazione conquistata dal Monaco grazie al terzo posto della passata stagione. Il francese torna a calcare il palcoscenico calcistico più importante d'Europa per la prima volta dal 2022, l'ultima volta indossava. Un ritorno in patria per Pogba, che però in Ligue 1 non ha mai giocato.