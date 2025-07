Junior Traoré: "Periodo difficile, ecco perché non è andata bene al Napoli"

In Francia più di qualcuno si è azzardato a dire che la scorsa stagione, dopo i fenomeni del centrocampo del Psg, c’è stato lui. Junior Traoré, lasciata l’Italia (Sassuolo e Napoli), è volato al Bournemouth ma ha subito salutato la Premier per andare in prestito «a casa mia». In Ligue 1. L’Auxerre ci ha puntato, Traoré ha cambiato molto del suo «stile di vita, vedi alimentazione, riposo e allenament