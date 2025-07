De Zerbi sorpreso da Rabiot: "Vive per il calcio. Lo hanno sempre descritto come un..."

"Rabiot mi ha sorpreso enormemente: non è come era stato descritto". Roberto De Zerbi, tecnico dell'Olimpique Marsiglia, elogia pubblicamente Adrien Rabiot, ex centrocampista della Juventus, arrivato nel club francese a settembre del 2024: "I giornalisti italiani lo hanno sempre descritto in modo molto diverso da quello che ho scoperto. E' umile, timido, riservato e un lavoratore", ha ribadito il tecnico italiano a L'Equipe.