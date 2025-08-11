Le parole di Hakimi sono diventato un caso spinoso in Francia. Il terzino marocchino, durante un'intervista in a Canal+, ha detto apertamente di ambire al Pallone d'Oro al termine di quella che quella che lui stesso definisce "la migliore stagione della carriera". L'ex Inter e Real Madrid ha infatti vinto la Champions League con il club parigino, segnando ai quarti, in semifinale ed in finale. Secondo alcuni media francesi, però, l'intervista non è andata giù al Psg che avrebbe addirittura provato a farla cambiare. Non solo. Il club della capitale spingerebbe per la vittoria dell'attaccante francese Ousmane Dembélé.

Hakimi e il pensiero sul Pallone d'Oro

"Il Pallone d'Oro è un sogno a cui non avevo mai pensato ma ora penso di meritarmelo. Ho fatto una stagione storica. Non ci sono molti giocatori che hanno segnato nei quarti di finale, nelle semifinali e in finale. Come difensore, è più difficile. La gente pensa che io sia un attaccante o un centrocampista, ma no: gioco in una linea a 4 e devo pensare a difendere", ha detto Hakimi. Il Psg ha come preferito Dembelé, il francese che dovrebbe cancellare il ricordo del tradimento di Kylian Mbappé. Ma il timore più forte è che si rompano gli equilibri interni dato che il Psg che ha ben otto calciatori tra i 30 candidati al Pallone d'oro. Ed è un brutto colpo anche per gli organizzatori del Pallone d'Oro: lo scorso anno il Real Madrid disertò la cerimonia di premiazione avendo avuto un'anticipazione sul fatto che il premio non sarebbe andato a Vinicius ma a Rodri.