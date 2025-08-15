Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Psg ad alta tensione: la grande occasione di De Zerbi in Ligue 1

Al via il campionato francese: i parigini si riscoprono fragili, il Marsiglia può approfittarne per interrompere l’egemonia
1 min

La Ligue 1 è pronta a iniziare, e, un po’ a sorpresa, sembra prendere forma un’occasione importante per il Marsiglia di Roberto De Zerbi. “Merito” soprattutto del Psg e delle tensioni che quest’estate, e in particolare negli ultimi giorni, potrebbero aprire qualche crepa. La stagione da sogno che ha visto gli uomini di Luis Enrique vincere il Triplete si è conclusa in malo modo, con la sconfitta in finale del Mondiale per club contro il

