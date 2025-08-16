Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Ligue 1, Lione e Tolosa subito corsare. Il Monaco cala il tris

Debutto vincente per gli uomini di Fonseca che battono in trasferta il Lens di Thauvin e Abdulhamid, cadono anche Nizza e Le Havre
2 min

Dopo la sconfitta all'esordio del Marsiglia di Roberto De Zerbi contro il Rennes, sabato di campionato in Ligue 1 e ancora nessun pareggio. Il Lione di Paulo Fonseca ha vinto 1-0 in trasferta contro il Lens di Thauvin e Abdulhamid grazie a un gol sul finire del primo tempo di Mikautadze.

Sidibé fa esultare il Tolosa in extremis, Le Havre travolto dal Monaco

Corsaro anche il Tolosa sul campo del Nizza: decisivo Sidibé all'89'. Non sbaglia in casa il Monaco, che cala il tris contro il Le Havre: a bersaglio DierAkliouche dopo l'autogol di Lloris. Di Ndiaye il gol del momentaneo 2-1 che non è bastato agli ospiti per rientrare a tutti gli effetti in partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

