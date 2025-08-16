Ligue 1, Lione e Tolosa subito corsare. Il Monaco cala il tris

Dopo la sconfitta all'esordio del Marsiglia di Roberto De Zerbi contro il Rennes, sabato di campionato in Ligue 1 e ancora nessun pareggio. Il Lione di Paulo Fonseca ha vinto 1-0 in trasferta contro il Lens di Thauvin e Abdulhamid grazie a un gol sul finire del primo tempo di Mikautadze.