Ligue 1, Vitinha regala tre punti al Psg. E Giroud segna alla prima con il Lille

Giroud torna a segnare il Ligue 1. E tre vittorie di misura

Pareggio con tre reti a testa tra Brest e Lille, con Giroud che ha aperto le marcature tornando a segnare nel campionato francese a tredici anni dall'ultima volta, quando vestiva la maglia del Montpellier. Nelle altre tre gare, tutte vittorie di misura: Angers (in inferiorità numerica dal 57') e Auxerre vincono entrambe in casa 1-0 rispettivamente contro Paris FC e Lorient. In gol Lepaul (9') e Sinayoko (53'). Tre punti in trasferta, ma sempre con il minimo sforzo e massimo risultato, anche per lo Strasburgo: la rete di Panichelli (86') condanna il Metz alla sconfitta.