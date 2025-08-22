Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ligue 1, al Psg basta Fabian Ruiz per battere l'Angers. Donnarumma, saluto emozionante 

Rigore sbagliato da Dembélé, ci pensa il centrocampista spagnolo a scardinare la difesa ospite
Ligue 1, al Psg basta Fabian Ruiz per battere l'Angers. Donnarumma, saluto emozionante 
3 min

Seconda vittoria consecutiva di misura del Psg. Nel debutto stagionale in Ligue 1 al Parco dei Principi arriva l'1-0 all'Angers, che fa il paio con quello nella prima giornata in trasferta contro il NantesCherif pericoloso in avvio di gara per gli ospiti. Al 27' prima possibile svolta della sfida: rigore conquistato da João Neves, atterrato da Courcoul, trasformazione fallita da Dembélé con un tiro alto. Psg pericoloso con Doué, HakimiJoão Neves e lo stesso Dembélé ma regge il fortino dell'Angers. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Ci pensa Fabián Ruiz, tre punti per il Psg

Al 50' il gol che decide la partita. La firma sul successo del Psg è di Fabián Ruiz con un tiro di destro dal centro dell'area di rigore: centrale, ma sufficiente per battere Koffi. Il Psg spinge alla ricerca del colpo del ko ma João Neves, Barcola e Zaire-Emery non riescono a chiudere i conti. C'è così spazio per un colpo di testa insidioso di Lepaul e un'altra serie di occasioni per i campioni in carica della Champions League: tentativi senza fortuna per Gonçalo RamosFabián Ruiz, Nuno Mendes e Vitinha. Il risultato non cambia. Minimo scarto, massimo risultato: il Psg vince ancora.

Donnarumma in lacrime per l'addio al Psg

A rendere la serata indimenticabile è stato, però, sopratutto l'omaggio dei tifosi del Paris a Gianluigi Donnarumma: in campo in borghese, il portiere della Nazionale si è commosso fino alle lacrime nel corso del giro di campo con cui si è, di fatto, congedato dai supporters del Psg. Festa e sfilata con la Supercoppa Europea alla fine del match con l'Angers, ma il grande protagonista è stato proprio Gigio. Luis Enrique ha assistito da bordocampo al tributo, i compagni di squadra hanno invece cinto in un abbraccio l'estremo difensore italiano. In conferena stampa Luis Enrique ha dichiarato: "È importante rendere omaggio a Gianluigi Donnarumma, ora dobbiamo essere al 100% per tutta la stagione. Ci sono ancora cose da migliorare".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

Psg-Angers