Ci pensa Fabián Ruiz, tre punti per il Psg

Al 50' il gol che decide la partita. La firma sul successo del Psg è di Fabián Ruiz con un tiro di destro dal centro dell'area di rigore: centrale, ma sufficiente per battere Koffi. Il Psg spinge alla ricerca del colpo del ko ma João Neves, Barcola e Zaire-Emery non riescono a chiudere i conti. C'è così spazio per un colpo di testa insidioso di Lepaul e un'altra serie di occasioni per i campioni in carica della Champions League: tentativi senza fortuna per Gonçalo Ramos, Fabián Ruiz, Nuno Mendes e Vitinha. Il risultato non cambia. Minimo scarto, massimo risultato: il Psg vince ancora.

Donnarumma in lacrime per l'addio al Psg

A rendere la serata indimenticabile è stato, però, sopratutto l'omaggio dei tifosi del Paris a Gianluigi Donnarumma: in campo in borghese, il portiere della Nazionale si è commosso fino alle lacrime nel corso del giro di campo con cui si è, di fatto, congedato dai supporters del Psg. Festa e sfilata con la Supercoppa Europea alla fine del match con l'Angers, ma il grande protagonista è stato proprio Gigio. Luis Enrique ha assistito da bordocampo al tributo, i compagni di squadra hanno invece cinto in un abbraccio l'estremo difensore italiano. In conferena stampa Luis Enrique ha dichiarato: "È importante rendere omaggio a Gianluigi Donnarumma, ora dobbiamo essere al 100% per tutta la stagione. Ci sono ancora cose da migliorare".



