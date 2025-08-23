Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Donnarumma commosso a Parigi, il gesto di Marquinhos fa il giro del mondo: tifosi in lacrime

Il portiere italiano ha salutato tutti i tifosi del Psg al Parco dei Principi, accompagnato dal difensore e capitano
1 min

Applausi, lacrime e commozione. L'epilogo di Psg-Angers è stato davvero toccante. Gianluigi Donnarumma, che non era stato convocato dal tecnico Luis Enrique per la sfida, è sceso in campo e in borghese (felpa, jeans e scarpe da ginnastica), ha salutato i tifosi francesi. Un giro di campo emozionante, particolarmente apprezzato dai sostenitori del Psg.

Marquinhos e il gesto per Donnarumma

Ad accompagnarlo e a spingerlo sotto la Curva dei sostenitori del Psg, è stato Marquinhos, che lo ha scortato nel giro d'onore mentre il Parco dei Principi intonava il suo nome. Le immagini, nelle quali si vede il capitano del Psg accompagnare il portiere sotto il settore più caldo del tifo e chiedere a gran voce applausi e cori per lui, hanno fatto il giro del mondo, scatenando le reazioni dei tifosi. Il portiere della Nazionale ha raccolto un filo d'erba dal terreno di gioco e lo ha baciato, come segno di gratutudine verso il club francese e i suoi tifosi. Immagini meravigliose che hanno restituito tanta umanità a una storia di soldi, contratti e frecciatine. Invece Gigio ha dimostrato di essere un numero uno non solo in campo. E come lui un gigantesco Marquinhos.

 

Tutte le news di Ligue 1

