Marsiglia-Paris FC

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi trova un pronto riscatto in campionato dopo la sconfitta rimediata all’esordio contro il Rennes. La squadra biancoceleste batte il Paris FC con qualche affanno, conquistando il primo successo stagionale in Ligue 1. I padroni di casa giocano la prima parte della sfida in maniera quasi perfetta: al 18’ Greenwood sblocca il risultato su calcio di rigore, sei minuti dopo Aubameyang raddoppia sfruttando un bell’assist dell’inglese. Ma gli ospiti non si perdono d’animo e riaprono la partita grazie alla rete dell’algerino Kebbal. L’atteggiamento dei marsigliesi è superficiale, il pressing è blando e gli ospiti si propongono con coraggio nella metà campo avversaria. In avvio di ripresa il Paris FC trova il pareggio con Simon che dopo un ottimo taglio, sorprende il portiere argentino Rulli con un destro chirurgico. A meno di venti minuti dal termine, un errore difensivo di Doucet regala un’occasione clamorosa ad Aubameyang che calcia di prima intenzione piazzando il piatto destro nell’angolo. A dieci minuti dal termine arriva il quarto gol del Marsiglia firmato dal danese Hojbjerg con un gran destro dalla distanza. A pochi minuti dal termine Greenwood fallisce un rigore calciando fuori dallo specchio della porta. Ma nel recupero Vaz trova il quinto gol con un gran destro che sorprende il portiere parigino.

Marsiglia-Paris FC 5-2, cronaca, tabellino e statistiche