De Zerbi tende la mano a Rabiot: "Vorrei sistemare le cose"

Marsiglia, De Zerbi tende la mano a Rabiot

"Non ne ho ancora parlato con Pablo Longoria o Medhi Benatia, ma se anche ha commesso un errore - ha spiegato De Zerbi in conferenza stampa dopo il match contro il Paris FC - spero che ci siano le condizioni per sistemare le cose, per il valore del giocatore e per quello della persona. Non chiudo le porte a nessuno ma non sono l'unico a decidere -. ha aggiunto il tecnico del Marsiglia -. Al contrario, è prima di tutto la società, più che l'allenatore, a dover decidere. Però mi sto rivolgendo a tutti. Se posso contribuire a risolvere questa situazione, sono disposto a fare qualsiasi cosa. Non per il giocatore, ma per la persona e per il bene di tutti. A livello umano, ancor più che calcistico". E ancora: " La voglia di riparare deve essere di tutti. Bisogna valutare molte cose a livello umano. Ma io sono una brava persona e lo è anche Adrien. A volte bisogna fare un passo indietro con intelligenza e umiltà".

