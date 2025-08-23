Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
De Zerbi tende la mano a Rabiot: "Vorrei sistemare le cose"

Dal tecnico del Marsiglia segnali di pace nei confronti del centrocampista, messo sul mercato dopo la rissa con Rowe: cos'ha detto
3 min

MARSIGLIA /FRANCIA) - Dopo la cinquina rifilata in casa dal suo Marsiglia al Paris FC, Roberto De Zerbi tende idealmente la mano ad Adrien Rabiot che è finito sul mercato dopo la rissa con Rowe (già ceduto al Bologna), definita come "una cosa inaudita e di una violenza estrema" dal presidente del club Pablo Longoria. Accusato dalla madre e agente del centrocampista francese, il tecnico italiano dei marsigliesi ha rivelato di "averlo contattato", sperando che "ci siano le condizioni per mettere a posto le cose".

Marsiglia, De Zerbi tende la mano a Rabiot

"Non ne ho ancora parlato con Pablo Longoria o Medhi Benatia, ma se anche ha commesso un errore - ha spiegato De Zerbi in conferenza stampa dopo il match contro il Paris FC - spero che ci siano le condizioni per sistemare le cose, per il valore del giocatore e per quello della persona. Non chiudo le porte a nessuno ma non sono l'unico a decidere -. ha aggiunto il tecnico del Marsiglia -. Al contrario, è prima di tutto la società, più che l'allenatore, a dover decidere. Però mi sto rivolgendo a tutti. Se posso contribuire a risolvere questa situazione, sono disposto a fare qualsiasi cosa. Non per il giocatore, ma per la persona e per il bene di tutti. A livello umano, ancor più che calcistico". E ancora: "La voglia di riparare deve essere di tutti. Bisogna valutare molte cose a livello umano. Ma io sono una brava persona e lo è anche Adrien. A volte bisogna fare un passo indietro con intelligenza e umiltà".

