Psg, Luis Enrique operato dopo una caduta in bicicletta: salterà la ripresa della Ligue 1

PARIGI (Francia) - Il Paris Saint-Germain è tornato a lavorare dopo la sosta per le nazionali, ma lo ha fatto senza il suo allenatore Luis Enrique. Il tecnico spagnolo ha riportato la frattura della clavicola dopo una caduta in bicicletta la scorsa settimana ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico in Spagna. L'ex allenatore della Roma, con ogni probabilità, non sarà in panchina domenica per la partita con il Lens, valida per la 4ª giornata della Ligue 1.