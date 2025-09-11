Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Psg, Luis Enrique operato dopo una caduta in bicicletta: salterà la ripresa della Ligue 1

L'allenatore dei francesi è ricoverato in Spagna e non sarà in panchina domenica prossima contro il Lens
Psg, Luis Enrique operato dopo una caduta in bicicletta: salterà la ripresa della Ligue 1© Instagram @luisenrique_2121
1 min

PARIGI (Francia) - Il Paris Saint-Germain è tornato a lavorare dopo la sosta per le nazionali, ma lo ha fatto senza il suo allenatore Luis Enrique. Il tecnico spagnolo ha riportato la frattura della clavicola dopo una caduta in bicicletta la scorsa settimana ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico in Spagna. L'ex allenatore della Roma, con ogni probabilità, non sarà in panchina domenica per la partita con il Lens, valida per la 4ª giornata della Ligue 1.

Incerti in tempi di recupero

È nota da anni la passione sfrenata per il ciclismo di Luis Enrique, che in passato si è imbattuto anche in lunghi percorsi fuoristrada. Il Psg non si è sbilanciato sulle condizioni fisiche del tecnico asturiano. La caduta ha impedito Luis Enrique di guidare il Psg al suo ritorno in campo dopo gli impegni delle nazionali. A condurre la seduta di allenamento, in questi giorni, c'è il vice Rafel Pol.

