De Zerbi su Pavard: "Cosa mi aspetto che porti al mio Marsiglia"

L'allenatore dell'OM ha parlato anche di mercato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga di Ligue 1 con il Lorient
De Zerbi su Pavard: "Cosa mi aspetto che porti al mio Marsiglia"© AFP
2 min

Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia di Marsiglia-Lorient, gara valida per la quarta giornata di Ligue 1, soffermandosi anche sulla finestra di calciomercato da poco giunta al termine e che ha portato in dote, tra gli altri, l'ex Inter Pavard: "Ho parlato al telefono con i nuovi acquisti. Ci sono stati sei arrivi negli ultimi giorni. Cercheremo di metterli subito in campo. Sono giocatori molto forti, sono contento della squadra che abbiamo costruito".

De Zerbi: "Da Pavard mi aspetto che sia il giocatore che conosciamo"

Su Pavard, De Zerbi ha commentato: "Da lui mi aspetto che sia il giocatore che conosciamo, che porti la sua esperienza e personalità. È arrivato con grande entusiasmo e ci rende felici che i francesi sappiano cosa rappresenti l'OM. Mi piace l'idea di allenare questa squadra perché è un gruppo forte. Dovremo essere pronti in pochi allenamenti".

