De Zerbi su Pavard: "Cosa mi aspetto che porti al mio Marsiglia"

Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia di Marsiglia-Lorient, gara valida per la quarta giornata di Ligue 1, soffermandosi anche sulla finestra di calciomercato da poco giunta al termine e che ha portato in dote, tra gli altri, l'ex Inter Pavard: "Ho parlato al telefono con i nuovi acquisti. Ci sono stati sei arrivi negli ultimi giorni. Cercheremo di metterli subito in campo. Sono giocatori molto forti, sono contento della squadra che abbiamo costruito".