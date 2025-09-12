Ligue 1, poker per il Marsiglia di De Zerbi: subito in gol Pavard

Funziona la cura 'Velodrome' per il Marsiglia, che torna a vincere in campionato, travolgendo 4-0 il Lorient nell'anticipo della 4ª giornata di Ligue 1, dopo il mal digerito ko di Lione. Due vittore e due sconfitte in questo avvio per la squadra di De Zerbi, che si gode subito un Pavard determinante.
Solito Greenwood, poi si presenta Pavard
Fattore campo ancora determinante per l'Olympique, che d'altro canto coglie la nona vittoria casalinga nelle ultime dieci gare, segnando per la sesta volta più di tre gol. Gara subito in discesa per i marsigliesi, che la sbloccano al 13' con il rigore di Greenwood e che al 20' festeggiano già il raddoppio grazie al gol al debutto dell'ex interista Pavard. Il tris di Angel Gomes poco dopo la mezz'ora rende una formalità la ripresa, che si chiude comunque con il poker calato allo scadere del recupero da Aguerd.
Marsiglia-Lorient 4-0: tabellino e statistiche