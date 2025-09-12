Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ligue 1, poker per il Marsiglia di De Zerbi: subito in gol Pavard

L'Olympique torna a vincere, travolgendo il Lorient nell'anticipo della 4ª giornata: l'ex interista gioca titolare e firma la rete del raddoppio
Ligue 1, poker per il Marsiglia di De Zerbi: subito in gol Pavard© EPA
1 min

Funziona la cura 'Velodrome' per il Marsiglia, che torna a vincere in campionato, travolgendo 4-0 il Lorient nell'anticipo della 4ª giornata di Ligue 1, dopo il mal digerito ko di Lione. Due vittore e due sconfitte in questo avvio per la squadra di De Zerbi, che si gode subito un Pavard determinante.

Ligue 1, la classifica

Solito Greenwood, poi si presenta Pavard

Fattore campo ancora determinante per l'Olympique, che d'altro canto coglie la nona vittoria casalinga nelle ultime dieci gare, segnando per la sesta volta più di tre gol. Gara subito in discesa per i marsigliesi, che la sbloccano al 13' con il rigore di Greenwood e che al 20' festeggiano già il raddoppio grazie al gol al debutto dell'ex interista Pavard. Il tris di Angel Gomes poco dopo la mezz'ora rende una formalità la ripresa, che si chiude comunque con il poker calato allo scadere del recupero da Aguerd.

Marsiglia-Lorient 4-0: tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

Marsiglia-Lorient, la partitaLigue 1, la classifica