Ligue 1, il Monaco sbanca il campo dell’Auxerre: Ilenikhena e Minamino decisivi 

Il Monaco soffre nell'anticipo del sabato sera della Ligue 1, ma all'ultima curva riesce a domare l'Auxerre in trasferta: la partita, infatti, va in archivio con il punteggio di 2-1. Per la squadra del Principato si tratta della terza vittoria su quattro gare: Minamino sblocca la contesa a fine primo tempo, poi nella ripresa i padroni di casa restano in dieci (rosso per Casimir per doppia ammonizione) e pareggiano grazie all'autogol di Salisu, ma nel finale Ilenikhena realizza la rete che vale i tre punti. Il Monaco adesso è primo in classifica con Psg e Lione, che però hanno una gara in meno.