Ligue 1, il Monaco sbanca il campo dell’Auxerre: Ilenikhena e Minamino decisivi 

Nell’altro anticipo del campionato francese fa festa il Nizza grazie al gol di Boga: i dettagli
Ligue 1, il Monaco sbanca il campo dell’Auxerre: Ilenikhena e Minamino decisivi  © EPA
1 min

Il Monaco soffre nell'anticipo del sabato sera della Ligue 1, ma all'ultima curva riesce a domare l'Auxerre in trasferta: la partita, infatti, va in archivio con il punteggio di 2-1. Per la squadra del Principato si tratta della terza vittoria su quattro gare: Minamino sblocca la contesa a fine primo tempo, poi nella ripresa i padroni di casa restano in dieci (rosso per Casimir per doppia ammonizione) e pareggiano grazie all'autogol di Salisu, ma nel finale Ilenikhena realizza la rete che vale i tre punti. Il Monaco adesso è primo in classifica con Psg e Lione, che però hanno una gara in meno. 

Ligue 1, al Nizza basta Boga 

Successo di misura per il Nizza contro il Nantes. A decidere la sfida un guizzo dell'ex Sassuolo e Atalanta Boga. Con questa vittoria il Nizza si porta a 6 punti in classifica, mentre il Nantes resta fermo a quota 3.

