ll Psg non non sbaglia mai dentro i confini della Francia e batte nella quarta giornata della Ligue 1 il Lens con il punteggio di 2-0 nonostante l’infortunio di Kvara. Decisiva la doppietta di Barcola. I parigini - che mercoledì alle 21 ospiteranno in Champions League l'Atalanta di Juric - sono a punteggio pieno (12 punti) e in vetta da soli perché in notturna il Lione è stato sorpreso in trasferta dal Rennes, bravo a imporsi in rimonta per 3-1. Tolisso illude perché poi Rouault, un autogol di Descamps e Meite hanno cambiato il film della sfida anche a causa dell'espulsione di Morton. Lione adesso terzo in classifica nel gruppo a 9 punti, al secondo posto c'è il Lille (battuto il Tolosa 2-1 con rete decisiva del fratello di Mbappé) a quota 10 punti, due in meno rispetto ai campioni in carica allenati da Luis Enrique.