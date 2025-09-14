Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Ligue 1, il Psg è da solo in vetta: Barcola affonda il Lens. Il Lione rallenta 

I campioni in carica allenati da Luis Enrique centrano la quarta vittoria su quattro e ora aspettano l’Atalanta di Juric
Ligue 1, il Psg è da solo in vetta: Barcola affonda il Lens. Il Lione rallenta  © EPA
2 min

ll Psg non non sbaglia mai dentro i confini della Francia e batte nella quarta giornata della Ligue 1 il Lens con il punteggio di 2-0 nonostante l’infortunio di Kvara. Decisiva la doppietta di Barcola. I parigini - che mercoledì alle 21 ospiteranno in Champions League l'Atalanta di Juric - sono a punteggio pieno (12 punti) e in vetta da soli perché in notturna il Lione è stato sorpreso in trasferta dal Rennes, bravo a imporsi in rimonta per 3-1. Tolisso illude perché poi Rouault, un autogol di Descamps e Meite hanno cambiato il film della sfida anche a causa dell'espulsione di Morton. Lione adesso terzo in classifica nel gruppo a 9 punti, al secondo posto c'è il Lille (battuto il Tolosa 2-1 con rete decisiva del fratello di Mbappé) a quota 10 punti, due in meno rispetto ai campioni in carica allenati da Luis Enrique. 

Rennes Lione 3-1: cronaca e tabellino

Ligue 1, le altre partite 

Un rigore di Panichelli regala il successo per 1-0 in casa allo Strasburgo - che ha chiuso in dieci per un doppio giallo a Hogsberg - contro il Le Havre. Abdelli su rigore risponde a Gbamin nell'1-1 tra Metz (che ha fallito anche un rigore con Diallo) e Angers, mentre il Paris FC espugna il campo del Brest con i sigilli di Geubbels e Marchetti. Inutile per i padroni di casa la rete messa a segno da Del Castillo (su rigore). Nel finale rosso per Otavio tra i parigini.  

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

