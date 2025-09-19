Il Lione batte 1-0 l'Angers: Fonseca aggancia il Psg capolista

LIONE (FRANCIA) - Il Lione di Paulo Fonseca non ha fallito il riscatto dopo il ko in trasferta contro il Rennes e nell'anticipo della 5ª giornata di Ligue 1, andato in scena al Groupama Stadium, ha battuto 1-0 l'Angers e ha così momentaneamente agganciato a quota 12 il Paris Saint-Germain capolista. Prima del match omaggio a Samuel Umtiti, ex Lione, che ha annunciato l'addio al calcio (salutando sui social anche i tifosi del Lecce) ed era presente allo stadio.
Il Lione piega l'Angers, Fonseca aggancia il Psg
Dopo un primo tempo senza reti, a spingere la squadra dell'ex tecnico di Roma e Milan è stata la rete di Tessmann (65'), mentre solo il palo ha fermato la conclusione di Satriano al 71'. Nel finale l'Angers non è riuscito a ritornare a galla e il Lione ha potuto così festeggiare la sua quarta vittoria in campionato e una notte in vetta alla classifica insieme al Psg.
