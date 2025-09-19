Il Lione batte 1-0 l'Angers: Fonseca aggancia il Psg capolista

LIONE (FRANCIA) - Il Lione di Paulo Fonseca non ha fallito il riscatto dopo il ko in trasferta contro il Rennes e nell'anticipo della 5ª giornata di Ligue 1, andato in scena al Groupama Stadium, ha battuto 1-0 l'Angers e ha così momentaneamente agganciato a quota 12 il Paris Saint-Germain capolista. Prima del match omaggio a Samuel Umtiti, ex Lione, che ha annunciato l'addio al calcio (salutando sui social anche i tifosi del Lecce) ed era presente allo stadio.