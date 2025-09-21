Ligue 1, Marsiglia-Psg rinviata: perché e quando si giocherà

Temporali a Marsiglia, rinviato Le classique

"Secondo le previsioni, l'intero dipartimento sarà colpito nel tardo pomeriggio e in serata da temporali intensi e piogge con le precipitazione che potranno raggiungere localmente i 120 mm in poche ore". Questa la motivazione che ha portato il rinvio della partita, per la quale al "Velodrome" sono attese 70mila persone. Ciò comporta che la squadra campione d'Europa sarà in campo durante la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro, premio che vede favorito Dembelè, attualmente infortunato.