Ligue 1, Marsiglia-Psg rinviata: perché e quando si giocherà

La partita del Velodrome avrà luogo in contemporanea con la cerimonia del Pallone d'Oro
Ligue 1, Marsiglia-Psg rinviata: perché e quando si giocherà
1 min

Le classique rinviato di ventiquattro ore. Questa la decisione del Prefetto delle Bocche del Rodano, a seguito dell'allerta meteo per la zona di Marsiglia. La sfida tra l'OM di De Zerbi e il Psg di Luis Enrique, inizialmente prevista alle 20:45 di questa sera, 21 settembre, si giocherà così alle 20:00, ma lunedì.

Temporali a Marsiglia, rinviato Le classique

"Secondo le previsioni, l'intero dipartimento sarà colpito nel tardo pomeriggio e in serata da temporali intensi e piogge con le precipitazione che potranno raggiungere localmente i 120 mm in poche ore". Questa la motivazione che ha portato il rinvio della partita, per la quale al "Velodrome" sono attese 70mila persone. Ciò comporta che la squadra campione d'Europa sarà in campo durante la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro, premio che vede favorito Dembelè, attualmente infortunato.

