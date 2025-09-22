Pasticcio Chevalier, il Marsiglia di De Zerbi batte il Psg in Ligue 1!

Il Marsiglia di De Zerbi trionfa contro il Psg

Dopo solo quattro minuti di gioco, infatti, l'estremo difensore francese calcola male l'uscita su un cross deviato di Greenwood e Aguerd lo punisce con un colpo di testa. Dall'altra parte Rulli respinge un tentativo potente di Vitinha e in due occasioni l'OM va vicino al raddoppio: al 25' Gouiri colpisce la traversa e al 27' Emerson si vede annullare un gol per una posizione di fuorigioco dell'ex Inter Pavard. Kvaratskhelia invece, vecchia conoscenza del Napoli, prova a rispondere, ma non trova la porta di pochi centimetri con il destro.

Prima sconfitta in campionato per il Psg

Nel secondo tempo la squadra di Luis Enrique, che nel frattempo ha vinto il premio come miglior allenatore della stagione, alza i giri, ma non riesce a trovare il pareggio: Rulli con un doppio intervento su Kvara e Hakimi salva il risultato, poi Ramos non centra la porta di testa da buonissima posizione. I campioni d'Europa in carica insistono con Vitinha, ma il portoghese sbatte ancora contro il portiere argentino. Nel finale Aubameyang ha l'occasione per chiudere la gara in contropiede, ma Chevalier para. Poco importa, perché al triplice fischio è 1-0 per la squadra di De Zerbi, espulso nel finale per proteste. Per i parigini è la prima sconfitta in campionato.