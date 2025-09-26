Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Ligue 1, il Marsiglia vince ancora: De Zerbi primo in attesa del Psg

L'OM batte lo Strasburgo in rimonta con Aubameyang e Murillo e si prende momentaneamente la testa della classifica con 12 punti
Ligue 1, il Marsiglia vince ancora: De Zerbi primo in attesa del Psg© EPA
1 min

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi non si ferma più ed è momentaneamente in testa alla Ligue 1. Dopo la vittoria contro il Psg di Luis Enrique, l'OM si ripete e vince in rimonta in casa dello Strasburgo per 2-1. Il gol di Ouattara porta i padroni di casa in vantaggio, poi negli ultimi dodici minuti di partita arriva la rimonta guidata da Aubameyang e Murillo, che segna al 91'. De Zerbi si porta momentaneamente a quota 12 punti, gli stessi dello stesso Strasburgo e di Monaco, Lione e Psg, che devono ancora scendere in campo per la sesta giornata di Ligue 1 e potranno allungare. 

