Ligue1, il Psg rialza la testa, il Monaco crolla con il Lorient

PARIGI (Francia) - Nella sesta giornata del campionato francese il Paris Saint Germain di Luis Enrique torna al successo contro l’Auxerre dopo la sconfitta incassata a Marsiglia cinque giorni fa. Il Monaco crolla in trasferta contro Lorient, pari tra Tolosa e Nantes.
Il Psg torna al successo contro Auxerre
La squadra di Luis Enrique torna al successo dopo la sconfitta rimediata cinque giorni fa a Marsiglia. I parigini sbloccano il risultato poco dopo la mezz’ora grazie al gol del difensore ucraino Zabarnyi che capitalizza al meglio un assist di Vitinha. Il raddoppio dei padroni di casa arriva in avvio di ripresa: cross di Mayulu e stacco vincente di Beraldo. Parigini in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul Marsiglia.
Psg-Auxerre 2-0: cronaca, statistiche e tabellino
Il Monaco in dieci cade contro il Lorient
Netta sconfitta del Monaco che cade in trasferta contro Lorient. Nell’economia del risultato finale risulta essere decisiva l’espulsione del difensore tedesco Kehrer che lascia gli ospiti in dieci prima dell’intervallo. I padroni di casa approfittano della superiorità numerica e trovano immediatamente il vantaggio grazie alla rete dell’ivoriano Bamba. Il raddoppio dei padroni di casa arriva a un quarto d’ora dal termine e porta la firma di Pagis che pochi minuti dopo segna anche la terza rete che chiude la partita. Nel recupero Fati accorcia le distanze realizzando un calcio di rigore. Il Lorient trova tre punti pesanti che lo spingono momentaneamente fuori dalla lotta salvezza, il Monaco incassa la seconda sconfitta in campionato.
Lorient-Monaco 3-1: cronaca, statistiche e tabellino
Il Nantes scappa, il Tolosa recupera
Partita ricca di gol ed emozioni quella disputata tra Tolosa e Nantes. Gli ospiti trovano il gol del vantaggio nel recupero del primo tempo grazie alla rete dell'attaccante svedse Lahdo. In avvio di ripresa il Tolosa riporta il risultato in equilibrio con un gol di Gboho, ma la formazione gialloverde si porta ancora avanti con Leroux. I padroni di casa reagiscono immediatamente segnando il gol del definitivo 2-2 grazie a un calcio di rigore realizzato da Donnum.
Tolosa-Nantes 2-2: cronaca, statistiche e tabellino