Fonseca raggiunge il Psg al primo posto: Lione corsaro a Lilla. Vince il Brest

Con la sfida tra Rennes e Lens si chiude la sesta giornata di Ligue 1. 0-0 nell'ultima sfida di questo turno di campionato. Tre punti invece per il Lione che vince in trasferta il Lilla. Alla squadra di Fonseca basta un gol di Morton al 13' per vincere e tornare al primo posto in classifica insieme al Psg. Successo per il Brest che risolve la pratica Angers nel primo tempo con un secco 2-0. Lascary al 26 sblocca la sfida e Del Castillo la chiude su rigore al 32'.