Fonseca raggiunge il Psg al primo posto: Lione corsaro a Lilla. Vince il Brest

Con la sfida tra Rennes e Lens si chiude la sesta giornata di Ligue 1. 0-0 nell'ultima sfida di questo turno di campionato. Tre punti invece per il Lione che vince in trasferta il Lilla. Alla squadra di Fonseca basta un gol di Morton al 13' per vincere e tornare al primo posto in classifica insieme al Psg. Successo per il Brest che risolve la pratica Angers nel primo tempo con un secco 2-0. Lascary al 26 sblocca la sfida e Del Castillo la chiude su rigore al 32'.
Ligue 1, il Nizza pareggia dopo la sconfitta contro la Roma
Il quadro della sesta giornata si chiude con altri due pareggi. Il Nizza, dopo la sconfitta casalinga contro la Roma, si ferma contro il Paris FC all'Allianz Riviera. Diop porta avanti i rossoneri al 40', ma Krasso rovina la festa al Nizza pareggiando nel finale su rigore. 0-0 per l'altra neopromossa, il Le Havre, che in trasferta conquista un punto contro il Metz.