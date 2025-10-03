Premier League, Bournemouth da vertigini: è secondo alle spalle del Liverpool

Notte da sogno per il Bournemouth, che dopo l'anticipo della 6ª giornata di Premier League si ritrova addirittura secondo in classifica, ad un solo punto dalla capolista Liverpool. La squadra di Iraola supera 3-1 il Fulham in rimonta ed esalta i tifosi delle Cherries.
Tutto nella ripresa al Vitality Stadium
Dopo un primo tempo equilibrato, accade tutto nella ripresa al Vitality Stadium, più precisamente negli ultimi venti minuti. È il 70', infatti, quando Sessegnon trova il gol del vantaggio per i Trotters sull'assist al bacio dell'ex-milanista Chukwueze. Una rete che non abbatte i padroni di casa, anzi: al 78' è Semenyo a trovare il gol del pari dopo una bella azione personale, all'84' è l'ex romanista Kluivert a ribaltarla con una gran conclusione dalla distanza, mentre un attimo prima dello scadere è ancora Semenyo a fissare il punteggio sul 3-1 definitivo.