Premier League, Bournemouth da vertigini: è secondo alle spalle del Liverpool

Premier League, la classifica

Tutto nella ripresa al Vitality Stadium

Dopo un primo tempo equilibrato, accade tutto nella ripresa al Vitality Stadium, più precisamente negli ultimi venti minuti. È il 70', infatti, quando Sessegnon trova il gol del vantaggio per i Trotters sull'assist al bacio dell'ex-milanista Chukwueze. Una rete che non abbatte i padroni di casa, anzi: al 78' è Semenyo a trovare il gol del pari dopo una bella azione personale, all'84' è l'ex romanista Kluivert a ribaltarla con una gran conclusione dalla distanza, mentre un attimo prima dello scadere è ancora Semenyo a fissare il punteggio sul 3-1 definitivo.

Premier League, il calendario