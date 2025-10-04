Ligue 1, il Marsiglia cala il tris a Metz: De Zerbi aggancia Psg e Lione in vetta

METZ (FRANCIA) - Netto successo esterno del Marsiglia di De Zerbi che travolge il Metz con un perentorio 3-0. Nel match dello 'Stade Saint-Symphorien', valido per la settima giornata di Ligue 1, i focesi sbrogliano la matassa nel secondo tempo. La rete che rompe l'equilibrio arriva infatti al 51' con l'ex Feyenoord Paixao, abile a sfruttare l'assist di Vaz. Poi sale in cattedra la coppia O'Riley-Gouiri: l'ex Brighton segna il raddoppio al 69' su assist dell'ex Rennes che, al 76', segna il suo primo gol in campionato imbeccato dal danese. Tre punti importanti per la squadra di De Zerbi, al quarto successo consecutivo: i focesi raggiungono quota 15 punti e agganciano così in vetta Psg e Lione, impegnate rispettivamente contro il Lille e il Tolosa.